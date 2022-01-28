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OMÜ, ‘OKAF 2022’ye odaklandı Rektör Ünal: “OMÜ olarak OKAF’22’den güçlenmiş olarak çıkmak zorundayız”

İHA

OMÜ, ‘OKAF 2022’ye odaklandı Rektör Ünal: “OMÜ olarak OKAF’22’den güçlenmiş olarak çıkmak zorundayız”

“Yetenek Her Yerde” temasıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde 2019’dan bu yana devam eden bölgesel kariyer fuarlarının 2022’de Orta Karadeniz Bölgesi ev sahibi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sıkı bir çalışma temposuna girdi.
Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF’22) adıyla OMÜ ev sahipliğinde 23 Mart 2022 tarihleri arasında Samsun’da “Bu Fuarda Kariyer Var” mottosuyla düzenlenecek bu önemli organizasyonda üniversite öğrencileri başta olmak üzere ülkemizin teminatı gençler, kamu sektöründen farklı kurumlar ve özel sektörden yüzlerce firmayla yüz yüze iletişim kurarak kariyer fırsatları sayesinde geleceklerine yön vermeye çalışacak.

Fuarların ilkinde 70 binden fazla genç yetenek, bin 315 işveren ile buluşmuştu
Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen ve gençler için gerek stajda gerekse istihdamda fırsat eşitliğini ve sürdürülebilirliği sağlamayı hedefleyen bölgesel kariyer fuarları dizisinin ilki, 2019 yılında farklı bölgelerdeki 8 ilde 87 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenmiş ve 70 binin üzerinde genç insanı, 351’i kamu kurumu olmak üzere bin 315 işveren ile bir araya getirmişti. Her geçen sene daha çok genç yeteneğe ulaşmayı hedefleyen kariyer fuarları 2020 yılında ise 130 üniversitenin iş birliği ile 10 ilde gerçekleştirildi. Covid19 pandemisinden ötürü 2021’de ara verilen fuarlar, alınan tedbirler doğrultusunda bu yıl çeşitli bölgelerdeki faaliyetlerle devam edecek.

Gençlere ve geleceğe yatırım
Kalkınma ve ilerlemede gençlere ve geleceğe yatırımın yadsınamaz olduğu günümüz dünyasında hem öğrenciler hem de mezunlar için kariyer noktasında önemli potansiyel barındıran bölgesel kariyer fuarlarında; interaktif bir program çerçevesinde birçok sektöre ait kariyer fırsatlarının, meslek bilgilerinin ve istihdam süreçlerinin paylaşılması hedefleniyor.
Bu amaçla Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın başkanlığında Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen OKAF’22 ile ilgili hazırlık toplantısına; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Recep Sancak, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, akademisyenler ile idari personelden oluşan OMÜ OKAF’22 Düzenleme Kurulu üyeleri iştirak etti.
Toplantı, OKAF’22 Koordinatörü ve aynı zamanda OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Esat Şanlı’nın bilgilendirme sunumuyla başladı. Sunumunda OKAF’22 için oluşturulan ekipler ve görev dağılımı hakkında detaylar aktaran Dr. Öğr. Üyesi Şanlı, fuara katılımın Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan ‘yetenek kapısı platformu’ üzerinden yapıldığını belirterek kayıt sürecinin aşamalarını anlattı.

Şanlı: “Gençleri fuara çekebilmek amacıyla olabildiğince farklı etkinliklere yer vermek istiyoruz”
Gençleri fuara çekebilmek amacıyla olabildiğince farklı etkinliklere yer vermek istediklerine dikkat çeken OKAF’22 Koordinatörü Şanlı, bu periyotta mevcut katılımcılar dışında birçok bakanlık, kamu kurumu ve özel sektör firmasına ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Ünal: “OMÜ olarak OKAF’22’den güçlenmiş olarak çıkmak zorundayız”
OKAF’22’nin Samsun ve bölge açısından ses getirmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise fuar dolayısıyla kamu ve özel sektörden birçok kurumla iş birliği içerisinde hareket edeceklerini belirterek, “Burada önemli olan nokta; fuar vesilesiyle yapılacak iş birliklerinin ve oluşacak enerjinin kalıcı ve daim olması. Bakanlıklar yahut Türkiye’nin marka kurumlarıyla bağlantımızı daha da işlevsel hâle getirmeli ve sağlıklı bir zemine oturtmalıyız. Dolayısıyla daha önce sektörel buluşmalar adıyla yaptığımız bu etkinlikleri daha güçlü ve etkili organize edebilmeliyiz. Örneğin öğrencilerimizin staj yapabilmesi adına muhatap olduğumuz kurumla protokol düzeyinde iş birliğine gidebilmeliyiz ve bu tabii kâğıt üstünde kalmamalı. Aksine öğrencilerimiz, verimli ve öğretici bir staj döneminden geçebilmeli. Kısacası OKAF’22’den OMÜ olarak güçlenmiş olarak çıkmak zorundayız ki kurumsal ilişki ve iş birlikleri istikrarlı bir şekilde devam etsin” şeklinde konuştu.

“OMÜ’nün insanların zihninde kalmasını arzu ediyoruz”
OKAF’22 Tanıtım Ekibi’nin hazırlık aşamasında öncü olması gerektiğine vurgu yapan Rektör Ünal, devamında “Tanıtım Ekibi’nin önden gitmesi gerekiyor ki arkadan gelenlerin işi kolaylaşsın ve sonrasındaki aşamalarda Üniversite olarak sağlıklı bir biçimde yol alabilelim. Bu anlamda örneğin sosyal mecrayı dinamik kullanmalı ve olabildiğince pozitif geri dönüşler almalıyız. Yine örneğin Salıpazarı’nın herhangi bir okuluna ulaşabilmeliyiz. OMÜ’nün adını Türkiye’nin her tarafında konuşulur kılmayı ve de Üniversitemizin tercihe değer bir kurum olarak insanların zihninde kalmasını arzu ediyoruz. Bu bağlamda nitelikli öğrencileri OMÜ’ye çekebilmeliyiz, bunun için de daha nitelikli, daha kurumsal, daha tanınan ve daha bilinen bir üniversite inşa etmek zorundayız. Zira tercih edilebilirlik hem yerel hem de uluslararası düzeyde dikkat çekiyor. Bir yandan da farklı puanlarla Üniversitemizi tercih eden öğrenciler arasındaki makası mümkün olduğunca daraltmalıyız, yani puan farklarını en aza çekecek etkinlikler serisini bu fuar vesilesiyle hayata geçirmeliyiz” sözlerine yer verdi.
Sonrasında etkileşimli olarak devam eden OKAF’22 hazırlık toplantısında; OMÜ öğrenci topluluklarının fuara aktif olarak katılması, fuarda gençlerin ilgisini çekecek söyleşiler, kariyer rehberliği, OMÜ patentli proje ve ürünlerin sergilenmesi, tekstil, cam, seramik, ahşaptan üretilecek hediyelik eşyaların geniş bir ürün gamıyla katılımcılara hitap etmesi, bölgesel kooperatiflerin davet edilmesiyle yöresel yemek ve ürünlerin tanıtımı vb. pek çok konu mercek altına alındı.
OKAF’22 hazırlık sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz ve hedefine ulaşmış olarak gerçekleştirilmesi için toplantıda ele alınan hususlar raporlaştırılacak ve fuara ilişkin saha çalışmaları ve girişimler ivedi olarak devam edecek.
OKAF’22; OMÜ’nün ev sahipliğinde 23 Mart 2022 tarihlerinde Samsun eski Makro Alışveriş Merkezi’nde kapılarını açacak. 6 paydaş üniversitenin katılımcı olduğu fuarda; Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Üniversitesi ile ortak etkinlikler düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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