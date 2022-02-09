Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SASKİ 99 bin 579 arızaya müdahale etti

İHA

SASKİ 99 bin 579 arızaya müdahale etti

– Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri 2021 yılında 99 bin 579 arızaya müdahale etti.
SASKİ Genel Müdürlüğü arıza ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı 7/24 hazır bekliyor. Ekipler, yazın kavurucu sıcaklarına, kışın dondurucu soğuklarına aldırmadan vatandaşların sorunlarını çözmek için çalışıyor. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde SASKİ ekipleri, 99 bin 579 arızaya müdahale etti.
Müdürlük, alanında uzman ekipleriyle sorumluluk alanında bulunan tüm yerleşim birimlerinde hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirdiği büyük altyapı yatırımlarıyla, su ve kanalizasyon idareleri arasında Türkiye’nin öncü kurumlarından olan Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, abone memnuniyetini sağlamaya yönelik geliştirdiği çözüm odaklı hizmet anlayışıyla da örnek gösteriliyor. Bu kapsamda çözüm merkezi bünyesinde hizmet veren Alo 185 Çağrı Merkezi ile vatandaşların ihbarlarına anında çözüm üretiliyor. Haftanın 7 günü 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veren “Alo 185 SASKİ Çağrı Merkezi”, suyu kesilenin, evini su basanın, gideri tıkananın ilk müracaat noktası oluyor.
2021 yılında 153 bin 328 ihbar alındı. Gelen ihbarlar doğrultusunda SASKİ ekipleri tarafından 17 ilçede 15 bin 354 su ve 57 bin 93 kanal arızası giderildi. Kırsal ilçelerde yaşanan 27 bin 132 içme suyu arızası şikayetleri de çözüme kavuşturuldu. Arıza, patlak ya da başka nedenlerden çalışması sorun olan 75 bin 734 de sayacın değişimi yapıldı. Böylelikle Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü arıza ekipleri 2021 yılı içerisinde toplam 99 bin 579 arızayı gidermiş oldu.

“SASKİ’nin olduğu her yerde çözüm var”
Vatandaşların ihbarlarına ve sorunlarına hemen çözüm üretildiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Vatandaşlarımız Samsun’un neresinden ararsa arasın tek merkeze ulaşıp şikayet ve önerilerini iletebiliyor. Arıza ve şikayetler sisteme kayıt olduktan hemen sonra sahadaki ekiplere anında ve online olarak iletilip sorun çözülüyor. 7 gün 24 saat ulaşılabilen Alo 185 Çağrı Merkezimiz ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyuna dair istek ve talepler, kaçak su ihbarı, fatura ve abonelik bilgileri gibi birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen bildirimlere günün her saati hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Amacımız en kısa sürede vatandaşımızın ihtiyacının tespit edilerek, sorunun giderilmesidir” dedi.
Büyükşehir Belediyesinin 'Sağlıklı Şehir Samsun' hedefi doğrultusunda, sağlıklı ve sorunsuz altyapı hizmetinde bulunmanın çaba ve gayretinde olduklarını dile getiren Başkan Demir, çalışmalarına bundan sonraki süreçte de artan tempoyla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sigara Covıd-19 dostu
YEREL HABERLER Sigara Covıd-19 dostu
TOBB’dan Samsun’a 5 okul
YEREL HABERLER TOBB’dan Samsun’a 5 okul
Sigaranın zararları anlatıldı
YEREL HABERLER Sigaranın zararları anlatıldı
AVM’deki ziyaretçiler harcadıkça kazanacak
YEREL HABERLER AVM’deki ziyaretçiler harcadıkça kazanacak
OMÜ’de ‘İyilik Projesi’ devam ediyor
YEREL HABERLER OMÜ’de ‘İyilik Projesi’ devam ediyor
Fuat Çapa: “Ligin ikinci devresine iyi başladığımızı düşünüyorum”
YEREL HABERLER Fuat Çapa: “Ligin ikinci devresine iyi başladığımızı ...
Park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale ...
Başkan Sarıcaoğlu’ndan ilaç gibi proje
YEREL HABERLER Başkan Sarıcaoğlu’ndan ilaç gibi proje
Samsun’da 1 hafta içinde virüslü ve temaslı vaka sayısı 50 bine yaklaştı Müdür Oruç: "Halen hiç aşısını olmamış ya da iki dozunu tamamlamamış 150 binin üzerinde vatandaşımız var" "Milli aşımız Turkovac en büyük güvencemiz"
YEREL HABERLER Samsun’da 1 hafta içinde virüslü ve temaslı vaka ...
Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar
YEREL HABERLER Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar
Kablo hırsızı kaçamadan yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı kaçamadan yakalandı
Samsunspor, Joel Kayamba'yı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Samsunspor, Joel Kayamba'yı kadrosuna kattı
OMÜ’de 3 dili öğretecek çevrimiçi dil uygulaması geliştiriliyor
YEREL HABERLER OMÜ’de 3 dili öğretecek çevrimiçi dil uygulaması ...
FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs ...
Başkan Sandıkçı: “Canik karla mücadeleden yüz akıyla çıktı”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Canik karla mücadeleden yüz akıyla ...
Lojman yangınında imam camdan atlayarak kurtuldu
YEREL HABERLER Lojman yangınında imam camdan atlayarak kurtuldu
Samsun'da üçü yazlık 6 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da üçü yazlık 6 evden hırsızlık yapan 2 kişi ...
Cep telefonu gaspına 7 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Cep telefonu gaspına 7 yıl 4 ay hapis
Samsun ve Tokat’ta nüfus arttı Çorum ve Amasya’da azaldı
YEREL HABERLER Samsun ve Tokat’ta nüfus arttı Çorum ve Amasya’da ...
Samsun’da jandarma 136 adet sikke ele geçirdi
YEREL HABERLER Samsun’da jandarma 136 adet sikke ele geçirdi
Çarşamba Belediyesi’nden ücretsiz otopark hizmeti
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi’nden ücretsiz otopark hizmeti
Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinde gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinde gözaltına ...
Samsun'da polisten 'Onur Anıtı' nöbeti
YEREL HABERLER Samsun'da polisten 'Onur Anıtı' nöbeti
Samsunspor Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Samsunspor Ensar Arslan ile 3,5 yıllık sözleşme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.