Salıpazarı Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

– Salıpazarı Fatih Camii’nin alt katında inşa edilen Diyanet Gençlik Merkezi’nin açılışı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nı katılımı ile yapıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Salıpazarı Fatih Camii’nin alt katında inşa edilen Diyanet Gençlik Merkezi’nin açılışını, Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, protokol üyeleri, vatandaşlar ve gençler ile birlikte gerçekleştirdi. Salıpazarı Diyanet Gençlik Merkezi’nin en kısa sürede tamamlanması için hep birlikte gayret gösterdiklerini ifade eden Vali Zülkif Dağlı, “Kütüphanesi, çalışma odaları, spor alanları, mutfağı, şark odası, toplantı salonu ve sınıflarıyla çok güzel bir şekilde inşa edilerek çocuklarımız, gençlerimiz ve belirli günler için de kadınlarımızın istifadesine sunulan bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Gençlerin güzel vakit geçireceği mekanların sayılarını arttırmalıyız”

İlim yuvası merkezlerinin sayısının arttırılması gerektiğinin altını çizen Vali Dağlı, “Bizler çocuklarımızın ve gençlerimizin kodlama, sanat, spor ve bilim alanlarında güzel vakit geçirebileceği mekanları oluşturmak ve sayılarını artırmakla yükümlüyüz. Eğer biz bunu yapmazsak çocuklarımız başka yerlere gitmek durumunda kalır. Bunu önlemek anlamında da bu merkezleri oldukça önemsiyor, milletimizi bir araya getiren değerlerin ve insani hasletlerin nesilden nesile aktarılmasına katkı sağlayacak nitelikli bir gençlik yetiştirilmesi bağlamında büyük bir önem arz ettiğine inanıyoruz. İnşallah buraya gelen çocuklarımız ve gençlerimiz dini, milli ve ahlaki değerlerle yetişip, ülkesine ve milletine faydalı insanlar olacaklar” diye konuştu.

Dağlı, Diyanet Gençlik Merkezi’nin açılış töreninin ardından Salıpazarı Merkez Kız Kur’an Kursu ve Merkez Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek, çocuk ve gençlerle sohbet etti.

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