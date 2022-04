Sağlık Müdürü Oruç: “Covid-19’un artık sonuna geldik” Samsun’un korona bilançosu: Toplam 400 bin vaka

Birçok kez vaka liderliğinden düşmeyen Samsun’da korona virüs bugüne kadar 400 bin Samsunlunun hayatına temas etti. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Neredeyse ilimizdeki her 3 kişiden birini kendisiyle tanışmak zorunda bırakan Covid19’un artık sonuna geldik. Günlük vaka sayımız 3 binlerden günlük 40’lara kadar düştü. Dün itibariyle yoğun bakımlarımızda sadece 20 hastamız kaldı” dedi.

Samsun’daki pandemi sürecinin son durumu ve vaka sayıları hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç önemli açıklamalarda bulundu. Verilere bakıldığında karanlık tablonun Samsun için geride kaldığını ifade eden Müdür Oruç, “Ülke ve şehir gündemimizi yaklaşık iki yıldır işgal eden Covid19 pandemisine karşı Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı koordinasyonunda, Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizle etkin bir filyasyon ve aşı çalışması yürüttük. 2 yıllık bu zorlu süreçte korona 400 bin Samsunlunun hayatına temas etti, neredeyse ilimizdeki her 3 kişiden biri bu hastalıkla tanışmak zorunda kaldı. İnsanlarımızı koruma adına aşı uygulama ekiplerimiz tarafından şehrimizde 2 milyon 600 bin doz aşı yapıldı. 950 bin vatandaşımız iki doz aşısını yaptırarak Samsun’u aşının koruyucu etkisi altına almamızda bize yardımcı oldu. Bu ortak tavrın sonucunda, iki aylık süre zarfında vaka insidans hızımız yüz binde 1600’lerden yüz binde 30’lara kadar geriledi. Günlük vaka sayımız 3 binlerden, 40’lara kadar düştü. Dün itibarıyla ilimizdeki tüm yoğun bakımlarımızda sadece 20 korona hastamız kalırken, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde bugün itibarıyla Covid19 tanılı yoğun bakım hastamız kalmadı. Yine dün itibariyle Havza, Lâdik ilçelerimizde tek pozitif vaka bile görülmezken, Vezirköprü ve Ayvacık ilçelerimizde sadece birer vaka tespit edildi. Bu verilere baktığımızda, karanlık tablonun şehrimiz için geride kaldığını, artık Samsun olarak Covid19’un sonuna geldiğimizi görüyoruz” diye konuştu.



"Korona hastamızın kalmadığı günleri duyuracağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz”

İnsanlardaki bağışıklık seviyesinin istenilen düzeye geldiğini söyleyen Müdür Oruç, “Covid 19’a karşı toplum olarak, elbirliğiyle sürdürdüğümüz büyük mücadelede, aşının bize kattığı güçle, bu noktanın çok yakınındayız. Bağışıklık düzeyimiz istenen seviyeye geldi. Samsun’un artık aşının koruyucu gücü altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu mücadelede son adımlarımızı atmamızın, kişisel önlemlerimize bir süre daha dikkat ederek, Covid19’u şehrimizin, insanlarımızın gündeminden çıkarmamızın zamanı geldi. Her gün hastanelerimizden gelen verileri titizlikle takip ediyor ve Covid hastamızın kalmadığı günleri duyuracağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı’na kadar bu noktaya geleceğiz. Herkesin huzur içinde birbirini göreceği ve özlem gidereceği günler artık çok yakın” şeklinde konuştu.

