Leylekler elektrik direğini yuva yaptı

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Samsun Çarşamba ilçesinde bir anayol kenarında bulunan elektrik direğini leylekler yuva olarak kullanıyor.

İlkbaharın gelmesi ile Afrika'dan 7 bin kilometre yol katederek ülkemize gelen leylekler elektrik direkleri ve çatılara yuva yapıyor. Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık bölgesi Gelemen mevkiinde SamsunOrdu karayolu kenarındaki elektrik direğinde uzun yıllardır duran leylek yuvasında ise bu yıl da leylekler yerini aldı. Çevre sakinleri ise leyleklerin yaklaşık 32 yıldır aynı elektrik direğinin üstüne gelerek yuva yaptıklarını söylediler.

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