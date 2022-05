Samsun’da geniş katılımlı Trafik Haftası etkinliği

Samsun'da düzenlenen "Karayolları ve Trafik Haftası" etkinliklerinde trafik kazaları konusunda farkındalık oluşturuldu.

Karayolları ve Trafik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda stantlar açıldı. Yapılan etkinlik ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Akabinde trafikle ilgili en iyi resim yapan ortaokul öğrencileri ve trafik biriminde başarı göstermiş kolluk kuvvetleri çalışanlarına belge ve hediyeleri verildi. Anaokulu öğrencileri minik bir gösteri yaparak trafik güvenliğine dikkat çekti. 10 kilometre hızla giderken takla atan bir aracın canlandırılması yapıldı. Sürücü koltuğuna oturan vatandaşlar takla atan otomobil içerisinde zor anlar yaşadı.

İlkadım Belediyesi tarafından kurulan eğitim parkında minikler hem trafik kurallarını öğrendi hem eğlendi. Etkinliğe katılan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı; emniyet, jandarma, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü stantlarını geçerek kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı.



"Trafikte kaybedilen vatandaşlarımızın acılarının tarifi mümkün değil"

Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanıyor. Bu yılki etkinliklerdeki mottomuz 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' olarak belirlenmiştir. Yayaların mutlaka yaya geçidini ve kaldırımı kullanması, ışıklı işaret levhaları varsa bunlara uymalara konularında bilgilendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bağlamda yayalar karşıdan karşıya geçerken 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottomuzun birincisi yaya yolunda ilerle, ikincisi görünür ol, üçüncüsü ışıkları takip et, dördüncüsü geçidi kullan, beşincisi ise yola odaklan şeklindedir. Trafik kazalarında evlatlarımız, annelerimiz, babalarımız ve sevdiklerimizi kaybettik ki bu canların bu acıların tarifi de mümkün değildir. Samsun Emniyet Müdürlüğü olarak trafik kazalarının önlenmesi için yapılan eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra ekiplerimizle gecegündüz demeden kazaları önleyici konfor ve denetim hizmetleri kesintisiz olarak devam etmektedir” dedi.



"Samsun'a 4 yeni trafik eğitim parkı"

Vali Dağlı ise Trafik Haftası'nı etkin bir şekilde kutlamaya devam ettiklerini belirterek, "Bayramdan önce emniyet mensuplarımızın ve jandarma kuvvetlerimizin faaliyetleri vardı. Biz de bunlara zaman zaman katıldık. Farkındalık oluşturmak için gayret ettik. Can güvenliği her şeyin üzerindedir. Çocuklarımızın güvenliği her şeyin üzerindedir. Trafik de bu konuda en acımasız düşman olarak karşımıza çıkmaktadır. Trafik kurallarına uyduğumuz sürece bunlarla çok kolay baş edeceğimizi biliyoruz. Önce saygılı olmalıyız, ikinci olarak eğitim olmalıdır. Ana sınıfından başlamak üzere çocuklarımızı eğitmekle hükümlüyüz. Çocuklarımıza küçük yaşlarda öğreteceğiz. Bu manada trafik eğitim parklarını da önemsiyoruz. İlimizde bu konuda çalışmalar yaptık. Samsun’da 4 tane daha trafik eğitim parkının projesi hazırlandı. Yakın bir zamanda onların da yapımına başlanacak” şeklinde konuştu.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Etkinliğe Garnizon Komutanı Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, OMÜ Rektör Yardımcı Prof. Dr. Recep Sancak, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve kurumlardaki birim müdürleri katıldı.

