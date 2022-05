Başkan Sandıkçı öğrencileri Çanakkale’ye uğurladı

Canik Belediyesi geçen aylarda ilçedeki ortaokullarda düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri Çanakkale’ye uğurladı.

Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın katılımıyla gerçekleştirilen uğurlama töreninde öğrencilerle aileleri arasında duygulu anlar yaşandı. Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen gezi programına katılan 50 öğrenci Bursa, Çanakkale ve İstanbul’u ziyaret ederek Samsun’a dönecek.



Başkan Sandıkçı: “Adım attığınız her yerde tarih var”

Geziye katılan öğrencileri uğurlamak üzere kısa bir konuşma yapan Canik Kaymakamı Mahmut Halal, “Hepinizi yarışmadaki başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Ben sizden, gezi izlenimlerinizi not almanızı istiyorum” dedi.

Geziye katılmaya hak kazanan öğrencileri tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise, “Selam Sana Ey Kudüs kitabımızla ilgili düzenlemiş olduğumuz bilgi yarışmasında sizlere gezi sözü vermiştik. Bu geziye katılmaya hak kazandığınız için hepinizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Gezinin tarihi önemine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Bu sadece bir seyahat değil. Sizden istediğim, gezeceğiniz tarihi yerlerle ilgili önceden bir araştırma yapın. Çünkü adım attığınız her yerde tarih var. Özellikle Çanakkale’de adım attığınız her yerde toprakta gömülü şehitlerimiz var. Gezdiğiniz yerlerle ilgili o zamanki tarihi şartları da öğrenip anımsarsanız bu gezi sizin için çok daha verimli geçecektir” şeklinde konuştu.

“Her gittiğiniz noktada bir anlam var, bir tarih var” diyen Başkan Sandıkçı, “O gün orda atalarımızın şehadete ermeleriyle bugün bizler burada rahat bir şekilde yaşayabiliyoruz. Bunun bilincinde olmanızı istiyorum. Bundan sonra da ilçemizdeki öğrencilerimizi bizim için manevi değeri olan tarihi şehirlerimize göndermek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Öğrenciler üç gün boyunca sürecek gezide Bursa’nın tarihi yerlerini, Çanakkale Şehitliği’ni, İstanbul’un tarihi yerlerini ve Ayasofya Camii’ni ziyaret edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.