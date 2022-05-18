Samsun'da 'Yeşilay Bisiklet Turu' yapılacak Samsun’da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrilecek

Yeşilay, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam hedefiyle sürdürdüğü çalışmalardan biri olan bisiklet turunun 10’uncusunu 22 Mayıs Pazar günü Samsun'un Atakum ilçesinde düzenleyecek.

Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Samsun’da da bisikletlileri bekliyor. Yeşilay Samsun Şubesi öncülüğünde gerçekleşecek tur saat 11.00’de Atakum Çobanlı İskelesi toplanma alanında başlayacak.

Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin bağımlılıktan uzak bir yaşama katkı sağladığını belirten Yeşilay Samsun Şube Başkanı Dr. Ögr.Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz” dedi.

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