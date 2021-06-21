4 ilde kaçak sigara operasyonu: 33 gözaltı 0:00 / 0:00

DHA

Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 17-20 Haziran tarihleri arasında kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Samsun'un Ladik, Atakum, İlkadım, Terme, Bafra, Havza ve Vezirköprü ilçeleri ile Amasya'nın Taşova, Suluova ve Merzifon ilçeleri, Tokat il merkezi ile Zile ilçesi ve Çorum il merkezinde belirlenen adreslere ekipler tarafından baskın yapıldı.

Operasyonda 33 şahsa yönelik çok sayıda ev, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı. DHA'nın haberine göre; aramada, 3 milyon 200 bin adet bandrolsüz makaron, 63 bin adet bandrolsüz dolu makaron, 254 kilogram kıyılmış tütün, 30 kilogram kıyılmış pipo tütünü, 26 adet kesilmiş tütün bandrolü, 350 adet tütün sarma kağıdı ve 2 bin adet kilitli poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili 33 kişi gözaltına alındı.