Samsun, Tokat, Kastamonu ve Çorum'da maske denetimi

AA

Emniyet ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara uyarı yapmadan 900 lira idari para cezası kesecek.

Maske takmanın zorunlu olduğu illerden Samsun'da haftanın ilk gününde vatandaşların toplu taşıma araçları yerine kendi araçları ile işe gitmeyi tercih etmelerinden dolayı Atatürk Bulvarı'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar kendi araçlarında da maske takmaya özen gösterdi.

- Tokat

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımının zorunlu hale getirildiği Tokat'ta ekipler denetim yaptı.

Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar genel olarak maske taktı.

Bir vatandaşın aracına yapıştırdığı "Maskeyi takıyor gibi yapma, tak", "Maskeyle de güzeliz, maskeyle de özeliz" notları dikkat çekti.

- Kastamonu

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Kastamonu'da denetimler sürüyor.

Polis ve zabıta ekipleri kentin cadde ve sokaklarında vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, maske takmayanlara idari ceza uyguluyor.

- Çorum

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Çorum Valiliğince, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında toplu kullanım alanlarında maske takmayanlara 900 lira idari para cezası uygulanacağının duyurulmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, başta Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri noktasında uyarıda bulundu.

,Gazi Nogay,Özgür Alantor,Veysel Altun