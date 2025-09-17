Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Samsun’da bir kişi, ana yolun sağ şeridinde sürünerek ilerledi

        Samsun’da bir kişi, ana yolun sağ şeridinde sürünerek ilerledi

        Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin bulvar yolunun sağ şeridinde sürünerek ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 19:51 Güncelleme: 17.09.2025 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da akılalmaz olay! Bir kişi, ana yolun sağ şeridinde sürünerek ilerledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin sürünerek ilerlediği görüldü. Yanındaki sokak köpeği ise sürünen kişiyi yanında takip etti.

        O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, bir süre bu şekilde sürünen kişinin daha sonra kalkıp, yürüyerek bölgeden uzaklaştığı ve polise konu ile ilgili ihbarda bulunulmadığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Yağmurları beklerken
        Yağmurları beklerken
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?