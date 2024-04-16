Samsun’da nişan merasiminde bıçaklı kavga: 4 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı
Adatepe Mahallesi'nde bir nişan merasiminde halay çekme esnasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, M.G, E.G. ve S.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.K. müdahalenin arından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. M.G'nin Vezirköprü Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, E.G ve E.G'nin ise tedavileri sonrası taburcu edildiği öğrenildi.
Olay sonrası gözaltına alınan M.A. (25) ve R.A. (22) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.