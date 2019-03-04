Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10 Plus’ı parçalarına ayırıp, maliyetini ortaya çıkardılar. Teknoloji alanında teknik analizler yapan TechInsights, Samsung Galaxy S10+ modelini parçalarına ayırdı.
Cihazın donanım bileşenlerinin ayrıntılarını açıklayan kuruluşun incelemesi, Galaxy S10+’ın maliyetini de gözler önüne serdi.
Buna göre yurtdışında 999 dolardan ve Türkiye’de ise 7499 TL’den başlayan fiyatlara tüketicilere sunulan Samsung Galaxy S10+’ın toplam maliyeti 420 dolar (diğer bir ifadeyle 2 bin 260 TL) olarak tespit edildi.
Yapılan incelemeye göre Galaxy S10+’ın en pahalı bileşeni 86.5 dolarlık ekranı. Ekranın hemen ardından ise 70.5 dolarlık işlemci, 56.5 dolarlık kamera (aslında telefonun 5 kamerasının toplam maliyeti) ve 50.5 dolarlık belleği geliyor.
Cihazın toplam maliyetinin yüzde 63’ünü ekran, işlemci, kamera ve bellek oluştururken; Samsung Galaxy S10+’ın batarya, sensörler, bağlantılar, ses araçları gibi diğer bileşenlerinin toplam üretim maliyeti ise 156 dolar seviyesinde.
DAHA UCUZA ÜRETTİ, DAHA PAHALIYA ÇIKARDI
İnceleme sonucundan çıkan diğer bir ilginç sonuç ise Samsung’un geçen yıl piyasaya sunduğu Galaxy S9+’a göre Galaxy S10+’ın 9 dolar daha ucuza mal edilmiş olması. Bu üretim maliyeti rakamlarına, işçilik ücretleri, pazarlama harcamaları, perakende marjları ve vergilerin dahil olmadığını belirtmekte de fayda var.
Her ne kadar daha yeni ve özellikli olan model, 9 dolar daha ucuza üretilmiş olsa da geçen yıl Galaxy S9+’ı 840 dolara satışa sunan Samsung, bu yıl Galaxy S10+ için yurtdışında başlangıç fiyatını 999 dolar olarak belirledi.
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