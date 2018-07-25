San Jose - Bolivar maçı rakamları

Bolivya Premier Lig Clausura maçında San Jose ile Bolivar, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:30. San Jose son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Bolivar son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 682 kodlu maçta; İddaa oynayanlar San Jose kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Bolivar sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

San Jose son hafta oynanan Bolivar maçında 0-2 kazandı.

Bolivar ise San Jose karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Bolivar, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bolivar 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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