Sanat ve zarafet Lale Müzesi'nde buluşuyor

Emirgan’ın en özel sanat adreslerinden Lale Müzesi, kapsamlı bakım ve yenileme sürecinin ardından kapılarını yeniden sanatseverlere açtı. Müze, yeni dönemine çağdaş sanatın dikkat çekici örneklerini bir araya getiren “Birbirine Karşılık Gelen İşaretler” adlı sergiyle başladı.

Küratörlüğünü Ece Yıldırımlı’nın üstlendiği sergi, 9 Ekim akşamı düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. Açılışa sanat, iş ve cemiyet dünyasından seçkin isimler katıldı. Geceye aralarında Ahmet Selçuk İlkan, Ali Sabancı, Burcu Biricik, Melis Babadağ ve Özcan Tahincioğlu'nun da olduğu sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Sergide, Ardan Özmenoğlu, Artem Martis, Burcu Perçin, Emre Yetkin, Cansu Ceren İlkan, Soyhan Baltacı ve Yiğit Yazıcı’nın eserlerinden oluşan toplam 26 yapıt yer alıyor. Tuval, fotoğraf ve heykel gibi farklı disiplinlerden üretilen eserler; görünür olan ile sezgisel olan arasındaki diyaloğu izleyiciyle buluşturuyor. “Birbirine Karşılık Gelen İşaretler”, çağdaş sanatın semboller üzerinden kurduğu dili, zarif bir atmosferde yeniden yorumluyor.