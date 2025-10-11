Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Sanat ve zarafet Lale Müzesi'nde buluşuyor

        Sanat ve zarafet Lale Müzesi'nde buluşuyor

        Küratörlüğünü Ece Yıldırımlı'nın üstlendiği 'Birbirine Karşılık Gelen İşaretler' adlı sergi 22 Kasım'a kadar Emirgan Lale Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 11:29 Güncelleme: 11.10.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanat ve zarafet Lale Müzesi'nde buluşuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Emirgan’ın en özel sanat adreslerinden Lale Müzesi, kapsamlı bakım ve yenileme sürecinin ardından kapılarını yeniden sanatseverlere açtı. Müze, yeni dönemine çağdaş sanatın dikkat çekici örneklerini bir araya getiren “Birbirine Karşılık Gelen İşaretler” adlı sergiyle başladı.

        Küratörlüğünü Ece Yıldırımlı’nın üstlendiği sergi, 9 Ekim akşamı düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. Açılışa sanat, iş ve cemiyet dünyasından seçkin isimler katıldı. Geceye aralarında Ahmet Selçuk İlkan, Ali Sabancı, Burcu Biricik, Melis Babadağ ve Özcan Tahincioğlu'nun da olduğu sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

        REKLAM

        Sergide, Ardan Özmenoğlu, Artem Martis, Burcu Perçin, Emre Yetkin, Cansu Ceren İlkan, Soyhan Baltacı ve Yiğit Yazıcı’nın eserlerinden oluşan toplam 26 yapıt yer alıyor. Tuval, fotoğraf ve heykel gibi farklı disiplinlerden üretilen eserler; görünür olan ile sezgisel olan arasındaki diyaloğu izleyiciyle buluşturuyor. “Birbirine Karşılık Gelen İşaretler”, çağdaş sanatın semboller üzerinden kurduğu dili, zarif bir atmosferde yeniden yorumluyor.

        Sanatseverler, bu özel sergiyi 22 Kasım'a kadar Lale Müzesi’nde görebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Lale Müzesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Trump: Herkes savaştan yoruldu
        Trump: Herkes savaştan yoruldu
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        At izi ele verdi!
        At izi ele verdi!
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama