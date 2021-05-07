Bakanlık ve ERBD'den teknoloji odaklı sanayi hamlesi için işbirliği 0:00 / 0:00

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2020'de başlatılan, stratejik öneme sahip ve yüksek dış ticaret açığı verilen ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretiminin uçtan uca bir yaklaşımla desteklendiği Hamle Programı kapsamında, EBRD'nin Bakanlığa sağladığı mevcut kapasite geliştirme desteğinin kapsamının genişletilmesi konusunda taraflar mutabık kaldı.

AA'nın haberine göre; halihazırda makine sektörüne yönelik yürütülen teknik iş birliğinin kapsamının, Hamle Programı'nda yer alan elektrik-elektronik, mobilite, ilaç ve kimyasallar gibi diğer öncelikli sektörleri de içerecek biçimde genişletilmesine yönelik bir mutabakat metni imzalanması konusunda da anlaşıldı.

"EBRD'Yİ STRATEJİK BİR ORTAK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve gelecekte yapılması planlanan projeler için yeni iş birliklerinin geliştirilmesi, gerekli uluslararası finansmanın temininde EBRD'nin desteğinin önemine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin EBRD'yi stratejik ve güvenilir bir ortak olarak gördüğünü belirten Bakan Varank, Bankanın sağladığı mali ve teknik destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Varank, işletmelerin özellikle dijital ve yeşil dönüşümlerine yönelik Bakanlığının geliştirdiği projelerin EBRD iş birliğiyle daha etkin bir şekilde yürütülebileceğine, iyi uygulama örneği olarak EBRD kapsamındaki diğer ülkelere yaygınlaştırılabileceğine dikkati çekti.

Bakan Varank, Türkiye'de girişimciliğin desteklenmesi amacıyla oluşturulan "Girişim Sermayesi Destekleme Programı" kapsamında kurulan Tech-InvesTR Yatırım Fonuna, EBRD'nin de yatırımcı olarak katılım sağlayabileceğini kaydetti.

"EBRD'NİN ÖNCELİKLERİYLE UYUMLU"

EBRD Başkanı Renaud-Basso ise Türkiye'de kamu tarafından başlatılan girişim ve projelerin EBRD'nin öncelikleriyle uyumlu olduğunu, ortak projeler geliştirerek Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunmayı ve iyi uygulama örneklerini birlikte geliştirebilmeyi önemsediklerini bildirdi.

Türkiye ekonomisinde özel sektörün dinamizmine ve ülkenin coğrafi avantajlarına işaret eden Renaud-Basso, gelecek dönemde yeşil dönüşüm, kadınlar ve gençlerin ekonomiye katılımı, fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve dijitalleşme gibi alanlara odaklanmaya devam edecekleri bilgisini verdi.