Sancaktepe'de çarpışan iki otomobil yandı: 2 yaralı
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ters yöne giren otomobil, ticari taksiyle çarpıştı. Taksideki 2 yolcunun yaralandığı kazada her iki araç da alev alev yandı
Sancaktepe'de ters yöne giren otomobil ile ticari taksinin çarpıştığı kazada her iki araç yandı.
Şile Otoyolu Paşaköy Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil ters yöne girerek, ticari taksiyle çarpıştı.
TAKSİDEKİ 2 YOLCU YARALANDI
AA'nın haberine göre; kazada takside yolcu oldukları öğrenilen 2 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 2 kişinin çıkarılmasının ardından her iki araç da yanmaya başladı.
TAKSİ VE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu taksi ve otomobil yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde yanan araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.