Sancaktepe'de çarpışan iki otomobil yandı: 2 yaralı

Sancaktepe'de ters yöne giren otomobil ile ticari taksinin çarpıştığı kazada her iki araç yandı.

Şile Otoyolu Paşaköy Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil ters yöne girerek, ticari taksiyle çarpıştı.

TAKSİDEKİ 2 YOLCU YARALANDI AA'nın haberine göre; kazada takside yolcu oldukları öğrenilen 2 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 2 kişinin çıkarılmasının ardından her iki araç da yanmaya başladı. REKLAM