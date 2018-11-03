Sandefjord - Start Kristiansand maçı istatistikleri

Sandefjord ve Start Kristiansand, 04 Kasım 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 19 puanlı Sandefjord 16. sırada bulunuyor, Start Kristiansand 29 puana sahip ve 13. sırada. Sandefjord son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Start Kristiansand son 5 mücadelede 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 560 kodlu maçı oynayanlar; Sandefjord galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Start Kristiansand galibiyet oranı 2.20. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sandefjord önceki hafta Sparta Sarpsborg mücadelesinde 2-1 yenildi.

Start Kristiansand ise Molde maçında 0-3 yenildi.

Sandefjord, evinde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 18 gol yedi.

Start Kristiansand, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Start Kristiansand, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.

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