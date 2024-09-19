'Sandık Kokusu' heyecan dolu bir bölümle yeni sezona başladı

SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’, dün akşam ekrana gelen heyecan dolu bölümüyle sezona başladı.

İkinci sezonuyla SHOW TV ekranlarında yine izleyicileri ekran başına toplayacağının sinyallerini veren bölümün finalinde Hasan’ın Filiz’e ne diyeceği merak konusu oldu. Urfa’da başlayan bölüm, görsel bir şölen yaşatırken, eğlence dolu anlar yüzleri gülümsetti

'Sandık Kokusu'nun yeni bölümü; ABC1 20+’da 3.92 izlenme oranı 11.41 izlenme payı, Total’de 3.58 izlenme oranı 11.11 izlenme payı, AB grubunda ise 2.59 izlenme oranı 8.80 izlenme payı elde etti. Bölüm #SandıkKokusu etiketiyle 2 saat 35 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU? Filiz ve kızları düğün için Urfa’ya gitti. Hasan’ın kardeşi Gülnaz’ın düğün için yaptığı büyük hazırlıklar göz doldurdu. Bu sırada Kemal komiser, Filiz’i aradı ve Hasan’ı ele verecek belgeleri artık toplaması gerektiğini söyledi. Filiz ve Hasan’ın sıra gecesinde karşılaşan Bora ve Karsu büyük bir şaşkınlık yaşarken, birbirlerinin nasıl bir bağlantısı olduğunu öğrendiler. Sıra gecesindeki müzik şöleni ise izleyicilere keyifli anlar yaşattı. REKLAM Bora Bozbey ile Karsu’nun sürpriz karşılaşması;

Filiz delil bulma ümidiyle Hasan’ın odasını karıştırırken Gülnaz onu yakaladı ve bir şeylerin peşinde olduğunu anladı. Gülnaz bu durumu abisine söyledi. Hasan her ne kadar ona inanmamış gibi yapsa da içine bir kuşku düştü. Gülnaz’ın Hasan’ı, Türkan’ın ise Filiz’i övme tartışması bölümün en renkli anlarından birine sahne oldu. Karsu’nun tekrardan velayet davası açtığını öğrenen Reha, bu duruma çıldırdı ve hesap sormak için Karsu’nun kapısına dayandı. Karsu kendinden emin bir şekilde geri adım atmaya niyetinin olmadığını hissettirdi. İflas eden kocasıyla araları bozulduğu için boşanan Ayça, annesi Türkan’ın yanına İstanbul’a döndü. Tüm bunlar yaşanırken Irmak’ın borcu olduğunu kapı dinleyerek öğrenen Gülnaz’ın aklı abisinde kaldı. Abisini yalnız bırakmak istemeyen Gülnaz, kızını İstanbul’da kursa başlatarak Hasan’ın yanına taşındı.

REKLAM Aslıgül nişanlandığını Bora Bey’e söyledi ve artık kendisinin özel işlerini yapmasını nişanlısının istemediğini aktardı. Bu duruma sinirlenen Bora, Aslıgül’ü kovdu ve artık kişisel asistanı Karsu oldu. Bora, Karsu’yu baloya götürdü ve görkemli bir şekilde giriş yaptılar. İkilinin birbirleriyle olan uyumu izleyiciler tarafından dikkat çekti. Karsu ve Bora baloda; Reha, Karsu’nun eşi Can’ın sürekli yurt dışında olmasından dolayı şüpheye düştü. Lale’nin Hollanda’ya gitmesini fırsat bilerek Can’ı bulmaya çalıştı. Lale, Can’la tanıştı ve Can’ın hareketleri hiç de evli gibi değildi, bu durumu Reha’ya aktardı. Kıvanç gece kulübünde eğlenirken bir adam tarafından haber aldı ve bu haberden sonra Kıvanç yıkıldı. Ne olduğunu merak eden Irmak, Kıvanç’ın peşinden gitti ve gerçekleri öğrendi. Avukatlık yaptığı yıllarda tacize uğrayan bir müvekkilinin intihar haberini alan Kıvanç, buna sebep olan suçludan hesap sorma vakti geldiğini söyledi. Kıvanç’ın ne yapacağı merak konusu oldu.

Bölümün sonunda ise Filiz gerekli belgeleri komiser Kemal’e teslim etti ve kızının borçlarının silinmesine çok yaklaştı. Filiz, üzgün bir şekilde yürürken bankta Hasan’ı gördü ve şok oldu. Hasan, Filiz’i yanına oturması için çağırdı ve izleyicilerin aklına “Hasan takip mi ediyordu?” sorusu geldi. Filiz için yolun sonu muydu? REKLAM Filiz’in aşkına ihanet ettiği o anlar; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! “BEN HATA YAPMAM, SEN İSE YAPAMAZSIN!” Yayınlanan tanıtımda Ayça’nın Bora’yı beğenmesi dikkat çekti. Gülnaz’ın İstanbul’da kalmak için yaptığı numara gözlerden kaçmadı. Karanlıkta yakınlaşan gizemli iki kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Tanıtımın en çarpıcı kısmı Reha’nın kızlarını Karsu’ya karşı doldurarak düşmanlaştırması oldu. Bununla kalmayıp çalıştığı şirkete giden Reha’nın velayet davasını kazanmak için yapamayacağı hiçbir şey olmadığının sinyalleri verildi.

'Sandık Kokusu’nun 28'inci bölüm tanıtımı; Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.