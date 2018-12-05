Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 aylık bebeğin, aşı yapıldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

AA'nın haberine göre; İddiaya göre, Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Özkan çifti, 2 aylık bebekleri Emine Özkan'ı dün akşam saatlerinde aşı yapılması için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Burada 2 bacağı ve sağ kolundan aşı yapılan Emine bebek, daha sonra ailesi tarafından evine götürüldü.

Gece saatlerinde rahatsızlanan bebek, yakınları tarafından götürüldüğü aynı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen bebeğin cenazesi, kent merkezindeki Yeni Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN CEVAP

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Aşı ile ilgili bir komplikasyon aşının hemen ardından ya da en geç 1-2 saat içinde görülür. Ancak bebek 15 saat sonra hayatını kaybetti. Bebeğin emziririlirken boğulduğunu düşünüyoruz. Savcılık zaten araştırıyor. İl Sağlık Müdürlüğü birkaç saat içinde açıklama yapacak."

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