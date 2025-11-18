Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 16 Kasım'da tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetmişti.
Şanlıurfa'da 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibine gözaltı
Şanlıurfa'da 2 işçinin hayatını kaybettiği çöken inşaatın sahibi, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı
Giriş: 18.11.2025 - 01:37 Güncelleme: 18.11.2025 - 01:38
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çöken inşaata ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. AA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında inşaatın sahibi A.K. gözaltına alındı.
Öte yandan hayatını kaybeden Sedat Kurt ve Yakup Güneş'in cenazeleri düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.
