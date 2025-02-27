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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 01:27 Güncelleme: 27.02.2025 - 01:27
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        Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        Ekrem Şavur yönetimindeki otomobil, Abide Kavşağı girişinde refüje çarparak devrildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü Şavur ile Murat Hatipoğlu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Şavur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Hatipoğlu'nun tedavisi ise sürüyor.

        İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 10 KİŞİ YARALANDI

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        H.Ü. idaresindeki otomobil, Ayaklı Mahallesi'nde karşı yönden gelen A.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarında bulunan 8 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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