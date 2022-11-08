Şanlıurfa'da, mesire alanındaki kameriyeleri yakan 7 kişiye gözaltı

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Mehmet SEZGİN/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, mesire alanındaki kameriyeleri yakan 7 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ayvanat Mahallesi'ndeki Suat Aloğlu mesire alanına pazar günü giden 7 kişi, kameriyelere hasar vererek yaktı. Bu anların cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Görüntülerden kimliği saptanan B.İ., Ö.B., M.A.E., M.E.K., İ.G., M.E.G. ve Y.E.Y. adreslerinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "İlimizin Siverek ilçesinde, bir parkta bulunan bank ve kamelyaları parçalayıp yakmak suretiyle kamu malına zarar veren faillerin kimlikleri tespit edildi. Adli işlemler yetkili merciler tarafından ivedilikle yapılacaktır. Bu tür olaylara, ilimizde asla müsamaha göstermeyeceğiz" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2022-11-08 12:01:10



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