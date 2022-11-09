Şanlıurfa'da 2 DEAŞ şüphelisine tutuklama

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da jandarma ekipleri, 'silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olma' suçundan aranan Suriye uyruklu M.S. ile H.H.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan yakalama kararı olan Suriyeli M.S. ile H.H.´nin, Karaköprü ilçesindeki evde bulunduğu bilgisine ulaştı. Savcılık kararıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-11-09 13:44:40



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