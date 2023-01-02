Şanlıurfa´da kazada ölen 3 kişilik aile toprağa verildi

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Eyyüp (32), eşi Başak Mine (27) ve kızı Ayşenur (4) Bozkurt, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Halfeti Adliyesi´nde mübaşir olarak görev yapan Eyyüp Bozkurt, eşi ve kızı ile dün akşam yakınlarının düğününe katılmak için yola çıktı. Başak Mine Bozkurt´un kullandığı 27 BDC 29 plakalı otomobil, Yukarı İncirli Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 AV 549 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada Eyyüp ve Başak Mine Bozkurt çifti hayatını kaybederken, hastaneye ağır yaralı kaldırılan kızları Ayşenur da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozkurt çifti ve kızlarının cenazeleri, öğle vakti Halfeti merkezde kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla aile mezarlığında toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-01-02 14:56:12



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