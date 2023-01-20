18 yıl sonra çocuk sahibi olan çiftin bebekleri, zılgıtlarla karşılandı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Akçakale ilçesinde yaşayan Zehra (38) ve İsmail Bertan (47) çifti, 18 yıl sonra çocuk sahibi oldu. Yıllardır bebek özlemi çeken çiftin mutluluğuna aşiret üyeleri zılgıt çekerek ortak oldu. Bebeği kucağına alan babası İsmail Bertan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yıllardır çocuk sahibi olamayan İsmail-Zehra Bertan çifti, kentteki özel bir klinikte uygulanan tedavinin ardından 18 yıl sonra erkek çocuk sahibi oldu. Aşiret üyeleri, doğumhanenin önünde, çift ile bebeklerini zılgıtlarla karşıladı. Bebeğin babası İsmail Bertan, oğlunu kucağına aldığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. O anlara ait görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

`HALEN RÜYADA GİBİYİM´

Akçakale ilçesinde av malzemelerini satan iş yeri bulunan İsmail Bertan, 18 yıl sonra babalık duygusunu yaşadığı için mutlu olduğunu belirterek, "Biz akraba evliliği yapmıştık. 18 yıldır çocuk sahibi olabilmek için çalmadık kapı bırakmadık. En sonunda Allah bize sağlıklı bir bebek nasip etti. Biz çok mutluyuz. Halen bir bebeğimin olduğuna inanamıyorum. Adını Muhammet Alpaslan koyduk. Kendimi rüyadaymışım gibi görüyorum. Aşiret olarak herkes bize destek verdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-01-20 16:03:07



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