Şanlıurfa merkezli 8 ilde PKK operasyonu: 8 gözaltı
ŞANLIURFAmerkezli8 ilde terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı.
ŞANLIURFAmerkezli8 ilde terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şanlıurfa, Adana, Antalya, Bursa, Batman, Gaziantep, Mardin ve Osmaniye'de terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.