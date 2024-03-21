Tartıştığı babasını sokakta bıçaklayarak öldürdü

Olayın ardından kaçmaya çalışan İbrahim Halil Öztunç, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Mızar Caddesi’nde meydana geldi. İbrahim Halil Öztunç ile babası Hüseyin Öztunç arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim Halil Öztunç, yanındaki bıçakla babasını bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Hüseyin Öztunç, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Hüseyin Öztunç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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