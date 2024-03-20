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        Şanlıurfa'da bir kişi, babasını bıçakla öldürdü

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi, babasını bıçakla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:34 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:34
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        Şanlıurfa'da bir kişi, babasını bıçakla öldürdü
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi, babasını bıçakla öldürdü.

        Uzun Çarşı Caddesi'nde H.Ö. (64) ile oğlu İ.H.Ö. (31) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.H.Ö, babasını bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan baba H.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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