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        Şanlıurfa'da 'torbacı'lara operasyonda 36 gözaltı

        ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:30
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        Şanlıurfa'da 'torbacı'lara operasyonda 36 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 ilçede 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 656 personelin katıldığı operasyonda 36 adres basıldı, 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 25 kilo skunk, 1,5 kilo esrar, 11 uyuşturucu hap, 17 kök kenevir, 23 uyuşturucu aparatı, 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 57 tüfek kartuşu, 8 şarjör, 300 paket kaçak sigara ve 36 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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