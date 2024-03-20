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        Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 656 jandarma personelinin katılımıyla 13 ilçede aynı anda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:25 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:25
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 656 jandarma personelinin katılımıyla 13 ilçede aynı anda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri koordinasyonunda, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın talimatıyla kentteki 13 ilçede "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 36 adrese 656 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan güzergahtaki bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

        Jandarma Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yollarda yapılan uygulamada ise çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlarda dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda samanlık, klima ve tablo arkası gibi çeşitli alanlara gizlenmiş şekilde 25 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 500 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 17 kök kenevir, 5 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, bu silahlara ait 111 mermi, sahte para, 300 paket gümrük kaçağı sigara, 23 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan toplam 60 şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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