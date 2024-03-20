Bakan Özhaseki, Şanlıurfa'da
ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutları temel atma töreni için Şanlıurfa'ya geldi.
ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutları temel atma töreni için Şanlıurfa'ya geldi.
Bakan Özhaseki, ilk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Kentte yürütülen çalışmalara ilişkin Vali Hasan Şıldak'tan bilgi alan Özhaseki, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e makamında ziyarette bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.