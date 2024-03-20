Bakan Özhaseki, Şanlıurfa'da

Bakan Özhaseki, ilk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Kentte yürütülen çalışmalara ilişkin Vali Hasan Şıldak'tan bilgi alan Özhaseki, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e makamında ziyarette bulundu.

ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutları temel atma töreni için Şanlıurfa'ya geldi.

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