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        Bakan Özhaseki, Şanlıurfa İstişare Toplantısı'nda konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Binden fazla şantiyemiz var. 4 bin 333 köyde köy evi yapıyoruz. Yaptığımız konutları da dağıttık, dağıtmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:28 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:28
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        Bakan Özhaseki, Şanlıurfa İstişare Toplantısı'nda konuştu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Binden fazla şantiyemiz var. 4 bin 333 köyde köy evi yapıyoruz. Yaptığımız konutları da dağıttık, dağıtmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Bakan Özhaseki, GAP Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen Şanlıurfa İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Türkiye topraklarında yaşayan herkesin etle tırnak gibi olduğunu anlatan Özhaseki, dış güçlerin sürekli toplumun bazı kesimlerini provoke etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde 850 bin bağımsız bölümün yıkıldığını hatırlatan Özhaseki, depremin etkilediği illerde hızla yeni konutların yapımına devam ettiklerini belirtti.

        Depremin maddi ve manevi olarak Türkiye'ye ciddi zararlar verdiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

        "850 bin bağımsız birim ev ve iş yeri yıkıldı. 850 bin herhalde ortalama Anadolu'da Malatya gibi, Adıyaman gibi, Hatay gibi 5 il demek. Tamamı yıkıldı demek bunun manası. Dile kolay, maddi zarar 100 milyar doların üzerinde. Binlerce ev yapıyoruz şimdi. Binden fazla şantiyemiz var. 4 bin 333 köyde köy evi yapıyoruz. Yaptığımız konutları da dağıttık, dağıtmaya da devam edeceğiz. Allah'a hamdolsun, bizler çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Muhalefete cevap veriyoruz ama onların söylediklerine bakarsanız adım bile atamamışız. Çok şükür ne yaptığımızı da biliyoruz. Sorunlarımız var mı? Var. Elbette insanoğlunun yaşadığı yerde sorun olmaz mı? Sıkıntı var mı? Sıkıntılarımız da var ama bunları aşacak güç ve irade Cumhurbaşkanımızda ve yol arkadaşlarında var. Şöyle elinizi vicdanınıza koyun. Şu coğrafyayı bir düşünün. Etrafımızda ağzının tadıyla akşam gidip evinde çorbası içilen bir tane memleket söyleyin bana. Suriye'den başlayın, Irak'tan devam edin. Ya patlamalar var, ya ölenler var, yaralı kalanlar var. Şükür Allah'a biz selametteyiz. Allah'a hamdolsun. Hep başka sorunlarımız olacak bunları da çözeceğiz arkadaşlar."

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da Şanlıurfa'nın dönüşümüne, sosyal konut yapımına ve şehirleşmesine yönelik sundukları hizmetten dolayı Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Emin Önen, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı ve İbrahim Eyyüpoğlu da toplantıda hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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