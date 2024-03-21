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        Şanlıurfa'da bağ evlerinden hırsızlıkla ilgili 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:03
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        Şanlıurfa'da bağ evlerinden hırsızlıkla ilgili 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Karaköprü ilçesindeki bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şüpheliler Ş.B. ve İ.H.B'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı motosiklet, 2 çapa makinesi, 2 kompresör, 6 motorlu testere, 4 dalgıç motor, 11 su motoru, 2 ot biçme makinesi, ilaçlama makinesi, 10 projektör, 2 televizyon, kaynak makinesi, demir kesme makası ile çok miktarda elektrik kablosu ve malzeme ele geçirildi.

        İşlemleri için jandarmaya götürülen şüphelilerden Ş.B'nin hırsızlıktan suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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