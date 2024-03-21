Şanlıurfa'da bağ evlerinden hırsızlıkla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı motosiklet, 2 çapa makinesi, 2 kompresör, 6 motorlu testere, 4 dalgıç motor, 11 su motoru, 2 ot biçme makinesi, ilaçlama makinesi, 10 projektör, 2 televizyon, kaynak makinesi, demir kesme makası ile çok miktarda elektrik kablosu ve malzeme ele geçirildi.

Karaköprü ilçesindeki bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şüpheliler Ş.B. ve İ.H.B'yi gözaltına aldı.

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