Acil servise girip, doktor ve güvenlik görevlisini bıçakladı; o anlar kamerada
ŞANLIURFA'da acil servise giren bir kişi, doktor ve güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı.
ŞANLIURFA'da acil servise giren bir kişi, doktor ve güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Doktor ve güvenlik görevlisinin yaralandığı, şüphelinin ise gözaltına alındığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesinde bulunan Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servis’inde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen İbrahim Halil K., acil servise girdikten sonra girişte bulunan güvenlik görevlisi Harun Polat'a elindeki bıçakla saldırdı. Güvenlik görevlisini boğazından yaralayan şüpheli daha sonra gürültüyü duyarak dışarı çıkan doktor İsmail Aydoğdu'yu da karın bölgesinden bıçakladı. Hastanedeki polis ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alınırken, yaralanan doktor ve güvenlik görevlisi ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye altına alınan yaralılardan güvenlik görevlisinin durumun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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