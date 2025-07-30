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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 00:07 Güncelleme: 30.07.2025 - 00:08
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Seyit Sinan Y. (22) yönetimindeki 38 HR 652 plakalı otomobil, kırsal Erkonağı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile Eyyüp B. (17) ve Mehmet Y. (18) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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