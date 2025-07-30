Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Seyit Sinan Y. (22) yönetimindeki 38 HR 652 plakalı otomobil, kırsal Erkonağı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Eyyüp B. (17) ve Mehmet Y. (18) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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