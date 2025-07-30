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        Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa merkezli iki ilde, terör örgütü DEAŞ'a mali destek sağlayanlara ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürütenlere yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:08
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        Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa merkezli iki ilde, terör örgütü DEAŞ'a mali destek sağlayanlara ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürütenlere yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM), İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne 28 milyon lira para topladığı tespit edilen 1 zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

        Ekipler, terör örgütüne mali destek sağlayan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve geçmiş dönemde terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Şanlıurfa ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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