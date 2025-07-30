Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ekipler, terör örgütüne mali destek sağlayan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve geçmiş dönemde terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa merkezli iki ilde, terör örgütü DEAŞ'a mali destek sağlayanlara ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürütenlere yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

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