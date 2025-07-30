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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 19:38 Güncelleme: 30.07.2025 - 19:38
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Balıklıgöl Devlet Hastanesinde görev yapan Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat, hastanede şüpheli İ.H.K'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan Aydoğdu ve Polat, hastanede tedavi altına alındı.

        Polis, şüpheli İ.H.K'yi gözaltına aldı.

        Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

        Şanlıurfa Valiliğinin olayla ilgili açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

        "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde bir şahıs önce özel güvenlik görevlimize, daha sonra ise bir doktorumuza saldırıp kesici aletle yaralayarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli İ.H.K. çok kısa bir süre içerisinde

        suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Her iki personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan görevlilerimize acil şifalar diliyoruz."

        Hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, saldırganın hastane koridorunda dolaşması ve güvenlik görevlisi ile doktora saldırma anları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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