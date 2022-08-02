Şanlıurfa Ticaret Borsası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 51,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|16,00
|16,00
|Buğday
|Kg
|6,35
|9,02
|Preseli pamuk
|Kg
|50,00
|51,30
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|12,50
|15,50
|Yeşil mercimek
|Kg
|11,00
|16,50
|Mısır
|Kg
|6,00
|6,00
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