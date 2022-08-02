Şanlıurfa Ticaret Borsası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 51,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Nohut Kg 16,00

16,00 Buğday Kg 6,35

9,02 Preseli pamuk Kg 50,00

51,30 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 12,50

15,50 Yeşil mercimek Kg 11,00

16,50 Mısır Kg 6,00

6,00

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