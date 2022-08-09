Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan ceylan yavrusu doğaya bırakıldı

'Kedi Köyü' engelli, hamile ve yavru kedilerin yuvası oldu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avcıların aracında yakalanan ceylan yavrusu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Jandarma ekipleri, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaklaşık 5 ay önce yaptığı kontrollerde bir araçta ceylan yavrusu buldu.

Yeni doğduğu belirlenen ceylanı korumaya alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi.

Görevlilerce bölgeden alınan ceylan yavrusu, Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Görevliler, ceylanı biberon yardımıyla keçi sütü vererek besledi.

Ceylan, yaklaşık 5 aylık tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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