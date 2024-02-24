Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da Süper Kupa hazırlıkları başladı

        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da Süper Kupa hazırlıkları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.

        Vali Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanması kararından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Şanlıurfa'da ağırlayacak olmanın heyecanının tüm şehirde hissedildiğini aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

        "Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfa için çok büyük bir moral olan, heyecan uyandıran, şehirde herkesin coşkuyla karşıladığı bir haberi paylaştı. Süper Kupa finali iki güzide takımımız arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak. Kupayla ilgili hazırlıklara şimdiden başladık. 11 Nisan Stadyumu'muzun kısa bir süre önce tribünleri yenilenmişti. 26 bin seyirci ve 5 bin 500 araçlık otopark kapasitesiyle FIFA standartlarını taşıyan her tür futbol organizasyonu için hazır bir alan. O tarihe kadar ihtiyaç duyulan bazı bakım, onarım çalışmalarını da hızlıca gerçekleştireceğiz."

        - Ek uçak seferleri için görüşmeler başladı

        Vali Hasan Şıldak, Süper Kupa maçının oynanacağı tarihte ek uçak seferlerinin yapılması için görüşmelerin başladığını dile getirdi.

        Karşılaşmayı izlemek için kente gelecek sporseverlerin konaklaması için otellerin yanı sıra kamu tesislerinin de tam kapasiteyle hazır olacağını bildiren Şıldak, şöyle devam etti:

        "Şanlıurfa için büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Şanlıurfa'mızın bu tür organizasyonları yapabilme kabiliyetini, potansiyelini bir kez daha test etmiş olacağız. Stadımız 2009 yılında faaliyete başlamış ve hemen bir yıl sonra 2010'da Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı. Bu ikinci tecrübesi olacak. Başarılı, güzel bir organizasyonla Şanlıurfa'nın ismini bir kez daha duyurmayı istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızla bundan heyecan duyuyoruz."

        - Turizme de katkı sağlayacak

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, karşılaşmanın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için bütün tedbirleri alacaklarını, bu kapsamda İl Spor Güvenlik Kurulu ve TFF yetkililerinin bir araya gelerek alınması gereken kararları görüşeceğini ifade etti.

        Maçın kent turizmi ve ekonomisine de olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Şıldak, "Esnafın beklentisi çok yüksek. Sporseverler heyecanlı. Çevre illerden ve büyük şehirlerden insanlar buraya akın akın gelecek. Güzel bir atmosfer olacak. Bu yıl ilave olarak mayıs ayında da kültür yolu festivallerinin ilkini Şanlıurfa'da gerçekleştireceğiz. Bu da büyük bir organizasyon olacak. Hemen devamında zaten turizm sezonu başlamış olacak. İnşallah bereketli güzel bir yıl bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Trump'ın cezası 100 milyon dolar daha arttı
        Trump'ın cezası 100 milyon dolar daha arttı
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'dan Süper Kupa açıklaması:
        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'dan Süper Kupa açıklaması:
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin proje tanıtım...
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin proje tanıtım...
        Şanlıurfa'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi
        Şanlıurfa'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi
        Şanlıurfa'da yol uygulamalarında 14 silah ele geçirildi
        Şanlıurfa'da yol uygulamalarında 14 silah ele geçirildi
        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da eşler arasında çıkan kavgada kadın öldü, kocası yaralandı
        Şanlıurfa'da eşler arasında çıkan kavgada kadın öldü, kocası yaralandı