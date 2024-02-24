Şanlıurfa Valisi Şıldak: Süper Kupa, Şanlıurfa'ya büyük moral oldu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa Finali'nin Şanlıurfa'da oynanacağı açıklaması kentte heyecan yarattı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Bu Şanlıurfa için büyük bir moral oldu. Bunun kusursuz bir organizasyon olmasını sağlayacağız" dedi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki, Süper Kupa karşılaşmasının 7 Nisan Pazar günü, geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem ve sel felaketlerinden etkilenen Şanlıurfa'da oynanacağını açıklaması kentte heyecana yol açtı. Süper Kupa karşılaşması öncesinde Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi hazırlıklara başladı. İki kulübün Süper Kupa mücadelesi için Şanlıurfa'ya gelecek olmasının memnuniyetini yaşadıklarını anlatan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının heyecanını bizler de şimdiden yaşamaya başladık. İki güzide kulübümüz burada bizim ev sahipliğimizde karşı karıya gelecekler. Bu karşılaşma Şanlıurfa tanıtımına ve bu tür organizasyonların yapılmasının test edilmesine fırsat verecek. Bunun için biz de hazırlıklarımıza başladık" dedi. Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanması kararından büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Vali Şıldak, "Bilindiği üzere 11 Nisan Stadyumu'nun ismi GAP Stadyumu'ydu. 2009 yılında bu stadyumumuz hizmette girdi. Yine o tarihlerde Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı. Bu ikinci büyük organizasyon oldu. Stadımız FIFA ve uluslararası standartlarda her türlü futbol oynamasının kriterlerini taşıyor. Yakın zamanda tribünler yenilendi. 26 bin seyirci kapasitesine ve 5 bin 500 araçlık otoparka sahiptir. Biz öncelikle gelecek olan misafirlerimizin konaklama, barınma, yeme içme konuları ve güvenlikleri için tedbirlerimizi alacağız. İyi bir hazırlık yapmayı planlıyoruz. Ben öncelikle bu kararın alınmasını sağlayan Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bu Şanlıurfa için büyük bir moral oldu. Bunun kusursuz bir organizasyon olmasını sağlayacağız. Şanlıurfa'nın potansiyeli ve gücü bunun için yeterlidir. İlimizde sınırlı sayıda yatak kapasitemiz var. Ancak burada bütün kamu tesislerini misafirhanelerimizi imkanlarımızı devreye sokacağız, ilave uçak seferleri ekleyeceğiz. Hiç kimsenin burada zorluk yaşamayacağını kimse dışarıda kalmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BEYAZGÜL: SÜPER KUPA MAÇININ ŞANLIURFA'DA OYNANMASI BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacak olmasının heyecanın yaşadıklarını kaydeden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, " Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanması bizim için gurur verici bir durumdur. Bu konuda TFF çok doğru bir karar verdi. Biz bu kararı verenlere teşekkür ve şükranlarımızı iletiyoruz. Maç öncesi Şanlıurfa'da güzel bir heyecan var. Hazırlıklara başlanıldı. Misafirlerimiz gelecek ve onları en iyi şekilde ağırlamak için bütün kurumların çabaları var. Bu şehir misafirperverdir. Buranın güzelliklerini, gastronomi lezzetlerini tadacaklar. Konaklama konusunda hazırlıklarımız ise devam ediyor. Bunun için gerekli ilave tesisleri açılacak ve sorunsuz bir maç organizasyonunu ortaya koymaya bütün gücümüzle gayret edeceğiz" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik bölgeleri - 11 Nisan Stadyumu - Vali Hasan Şıldak'ın açıklamaları - Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün konuşması - Genel ve detay görüntüler

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 15:14 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:20 facebook

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