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        Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:11 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:20
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        Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Sarayönü Polis Merkezi Amirliği yanında aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışma bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen kavgaya polis ekiplerince müdahale edildi.

        Kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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