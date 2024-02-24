Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Ekiplerce belirlenen 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 245 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram esrar, 2 hassas terazi, 7 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

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