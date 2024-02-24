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        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:37 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:37
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 245 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram esrar, 2 hassas terazi, 7 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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