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        Şanlıurfa'da polis merkezi önünde silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı 

        ŞANLIURFA'da, husumetli iki grup arasında polis merkezi önünde çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde Sarayönü Mahallesinde meydana geldi. Aralarında borç- alacak meselesinden dolayı husumet bulunan iki grup, Sarayönü Polis Merkezi önünde karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada havaya tabanca ile ateş açılırken kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbelerine hedef olan Mehmet Ç. ile Mustafa Ç. yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 2 kişi ise çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:40 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:45
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        Şanlıurfa'da polis merkezi önünde silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı 
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        ŞANLIURFA'da, husumetli iki grup arasında polis merkezi önünde çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde Sarayönü Mahallesinde meydana geldi. Aralarında borç- alacak meselesinden dolayı husumet bulunan iki grup, Sarayönü Polis Merkezi önünde karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada havaya tabanca ile ateş açılırken kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbelerine hedef olan Mehmet Ç. ile Mustafa Ç. yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 2 kişi ise çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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