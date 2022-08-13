Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Haliliye ilçesinin Eğerkıran Mahallesi'nde aralarında husumet bulun 2 aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla vurulan Mehmet A. yaşamını yitirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Mehmet A'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.