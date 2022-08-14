Oğullarına spor yaptırmak isterken diğer engelli gençlerin de "ışığı oldular"

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ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Şanlıurfa'da yaşayan Fatma ve Mehmet Zaloğlu çifti, kendi oğulları gibi diğer görme engelli çocukları da sporla buluşturmak için 8 branşta ücretsiz eğitim verilen kulüp kurdu.

Zaloğlu çifti, görme engelliler okulunda eğitim gören oğulları Ömer Zaloğlu'nun (17) spor yaparak sosyalleşmesini sağlamak için harekete geçti. Çift, oğullarını, görme engellilere özgü bir takım sporu olan golbol ile tanıştırdı.

Spor yaptıktan sonra oğullarındaki değişimi fark eden çift, diğer görme engelli çocuk ve gençlerin de farklı spor branşlarıyla ilgilenmesi için yaklaşık 2 yıl önce "Işığım Ol Görme Engelliler Spor Kulübü"nü kurdu.

Basketbol, judo, golbol, halter, atletizm ve yüzmenin de bulunduğu 8 branşta ücretsiz eğitim verilen kulüp, görme engelli gençlerden büyük ilgi gördü.

Türkiye çapında müsabakalara katılıp derece alan gençler ise hem ailelerinin hem de kulübün gururu oldu.

- "Yetenekli çocuklarımız var onları milli takıma kazandırmak istiyoruz"

Kulüp Başkanı Fatma Zaloğlu, AA muhabirine, 2 yıl önce kurdukları kulübün ciddi başarılar elde ettiğini, farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Kulüp üyesi her bir çocukla adeta aile bağı kurduklarını ifade eden Zaloğlu, bu süreçte en büyük desteği başta eşi olmak üzere engelli çocuk ve gençlerin ailelerinden gördüğünü belirtti.

Ailelerden çocuklarını spora yönlendirmelerini isteyen Zaloğlu, şöyle konuştu:

"Bütün çocukları evladımız gibi görüyoruz. Bütün çocuklarımızı milli takıma çıkarmayı hedefliyoruz. Kısa süre önce kurulmamıza rağmen önemli başarılar kazandık. 8 branşta eğitim veriliyor. Sporcularımızın çoğu 2 branşta eğitim alıyor. 50 üyemizin 20'si kısa sürede lisanslı sporcu oldu. Amacımız tüm engelli çocuklarımıza ve ailelerine ulaşmak. Onları sosyalleştirmek ve topluma kazandırmak istiyoruz. Yetenekli çocuklarımız var, onları milli takıma kazandırmak istiyoruz."

Bütün antrenmanları eğitmenler eşliğinde yaptıklarını dile getiren Zaloğlu, çocukların, sporla başarı sağladığında, müsabakalara katıldığında öz güven kazandığını söyledi.

Başkan Yardımcısı Mehmet Zaloğlu ise çocukların geleceğine katkı sunmak istediklerini ifade etti.



Zaloğlu, sporla buluşan çocuk ve gençlerin hem ili hem de ülkeyi en iyi şekilde temsil edecek kapasiteye sahip olduğunu gördüklerini belirtti.

- Sporcular mutlu

Fatma ve Mehmet Zaloğlu'nun golbol dışında atletizm eğitimi alan oğlu Ömer Zaloğlu, sporla hayatta tutunduğunu anlatarak, "Geçen yıl atletizmde Türkiye ikincisi oldum. Sporuma devam ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda milli takımda güzel başarılar elde ederim." dedi.

Görme engelli Ahmet Furkan Tagaz ise halteri çok sevdiğini, hedefinin milli takımda mücadele etmek olduğu söyledi.





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