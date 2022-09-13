Suruç 3. Nar Festilvali tanıtım toplantısı yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Suruç ilçesinde düzenlenecek 3. Nar Festivalinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Belediye konferans salonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda etkinliklerle ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Aktaş, yaptığı açıklamada 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalin renkli geçmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Festivalde çeşitli etkinliklerin yanında konserlerin düzenleneceği ifade eden Aktaş, "Festival korteji ile startı vereceğiz. Akşam Manuş Baba açık hava konserinde Suruçlularla buluşacak. 24 Eylül Cumartesi günü ise çeşitli yarışmalarımız ve nar hasadı programımız düzenlenecek. Akşam Mehmet Erdem konseri olacak. 25 Eylül Pazar günü de koşularımız olacak. Türkiye'nin bir çok illinden Suruç'a gelecek sporcularımız olacak. Bisiklet turumuz, at güzellik yarışmamız, en büyük nar yetiştiricisi yarışması gibi daha bir çok etkinlikten sonra, akşam ise Atiye konseriyle festivalimizin finali yapacağız." diye konuştu.





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