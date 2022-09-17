Şanlıurfa'da toprağa gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde evin bahçesine gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, dedektör köpeği "Kyra" ile arama yaptı.

Aramada, toprağa gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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