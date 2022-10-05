En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce, kent girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, lastik içinde 5 paket halinde 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.